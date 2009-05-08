Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi 'Yılın Annesi' oldu

Erzurum'un Yakutiye İlçesi AKP Kadın Kolları üyeleri, helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nu `Yılın Annesi' seçti. Erzurum'dan Sivas'a giden kadınların, Fidan Yazıcıoğlu'na plaket vermesi sırasında duygulu anlar yaşandı.



25 Mart 2009 günü seçim çalışmalarını yürütmek üzere kiralanan özel firmaya ait helikopterle Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi'nden Yozgat'ın Yerköy İlçesi'ne giderken geçirdiği kazada 5 kişi ile birlikte hayatını kaybeden BBP Eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu, Erzurum'daki AKP'li kadınlar tarafından `Yılın Annesi' seçildi. Erzurum'dan gelen konuklarını evinde kabul eden 87 yaşındaki Fidan Yazıcıoğlu, oğlunun çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı. Zaman zaman gözleri dolan anne Yazıcıoğlu, ``Muhsinime bir ben yanmadım ki, gökteki kuşlar bile yandı. Oğlumun kaza geçirdiği haberi ile bir Türkiye ayağa kalktı. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için çok mutluyum'' diye konuştu.



Ölümüyle herkesi yasa boğan Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nu `Yılın Annesi' seçmekle en doğru kararı verdiklerini söyleyen Yakutiye İlçesi AKP Kadın Kolları Başkanı Nihal Barutçu, "Fidan Yazıcıoğlu'nu Erzurum'da ağırlamayı çok isterdik. Ancak kendisini yormamak için Sivas'a gittik. Fidan anne de tıpkı oğlu gibi çektiği tüm acılara rağmen dik durmasını biliyordu. Bizi evinde kabul etti. Merhum Yazıcıoğlu ile anılarını anlattı. Evde duygulu anlar yaşadık'' dedi.