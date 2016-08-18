T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi 'FETÖ' şüphesiyle savcılığa başvurdu

Gülen, "Bir ilahi tokatla dışarı atıldı" diyerek Muhsin Yazıcıoğlu'nu mu kastetti?

18 Ağustos 2016 11:31

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından BBP kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası sonucu ölümünde 'FETÖ/PDY' şüphesine dikkat çeken Yazıcıoğlu ailesi, avukatları aracılığıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak soruşturma dosyasının yeniden açılmasını talep etti.

Habertürk'ten Güngör Karakuş'un haberine göre; başsavcılığa yapılan başvuruda, Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile birlikte toplam 14 kişi şikâyetçi olarak yer aldı. Suç duyurusu dilekçesinde, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fetullah Gülen, tutuklu Tuğamiral Süleyman Manka, Yazıcıoğlu davasının sanıklarından istihbarat müdürü Ali Orhan Dinç, Hrant Dink davası sanıklarından eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akyürek ve 132 kişinin ismine şüpheli olarak yer verildi. Aile, önceki gün yeniden savcılığa başvurdu ve çok çarpıcı deliller sundu.

Ailenin avukatları, Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından 5 gün sonra, 30 Mart 2009 tarihinde, Fethullah Gülen’in ‘Alperenler ve Liyakat’ başlıklı konuşmasını delil gösterdi ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Avukatlara göre Gülen bu konuşmasında “Bir ilahi tokatla dışarı atıldı”, “Bir perşembe günü vefat edip cuma günü cenazesine ulaşıldı” diyerek Yazıcıoğlu’ndan bahsetti.

Başvuruda; arama kurtarmaya katılan askerlerin Gülen tarafından korunmasının da dikkat çektiği belirtilirken, “Arama kurtarmada askerin ihmalinin hiç tartışmasız bir şekilde varlığı sabit iken ve tüm Türkiye canlı yayınlarda bunu gözlemlerken ve askerin açıkça arama ve kurtarmaya engel olduğu en muhtemel yeri arattırmadığı dosya kapsamıyla sabittir. Ancak buna rağmen Gülen’in ‘Asker vazifesini yapmadı dediler. Ben yaptığına kaniyim yani. Hakikaten herkes seferber olmuş’ şeklinde açık beyanının bir gerçeği gizlemek olduğu kanaatini bizde oluşturmuştur”  dendi.

ETİKETLER

Muhsin YazıcıoğluBBP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24