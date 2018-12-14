Muhsin Yazıcıoğlu Parkı hizmete açıldı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Karacabey ilçesinde belediye tarafından yaptırılan \'Muhsin Yazıcıoğlı Parkı\' törenle hizmete açıldı.

Karacabey Belediyesi’nin Sırabademler Mahallesi’ne kazandırdığı ve Büyük Birlik Partisi\'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun adının verildiği parkın açılışı gerçekleşti. Açılışa Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Mümin Koçan, BBP İlçe Başkanı İzzet Toprak, BBP il yöneticileri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı. Parka ismi verilen Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle andıklarını belirten Sırabademler Mahalle Muhtarı Şaban Kibar, parkın açılışında emeği bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a ve Karacabey Belediyesi’ne teşekkür etti.

Parka Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin yaşatılacak olmasının vatandaşlarda büyük memnuniyet yarattığını söyleyen Başkan Ali Özkan, “Mahalle ve bölge halkımız buraya bina yapılmasını istemiyordu. Bu alanın kamulaştırılmasını ve park olarak hizmet verilmesini bizden talep ettiler. Vatandaşlarımız istedi, biz de buraya bu parkı hep birlikte kazandırdık. Bölgemize ve mahallemize hayırlı olsun. Türk milleti tarafından takdir edilen büyük dava adamı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini buraya koymaktan büyük keyif ve onur duyuyoruz\" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Parkı\'nın kurdelesi kesildi.



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