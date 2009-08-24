Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili şok iddia

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, seri katiller Mehmet Karahasan ile Yiğit Bekçe tarafından öldürülmek istendiği iddia edildi.

Ergenekon davası tutuklularından emekli Deniz Kurmay Kıdemli Albay Hüseyin Vural'ın bilgisayarında tespit edilen elektronik posta adresindeki yazışmalara göre iki seri katil yakalanınca suikast gerçekleşmedi.

3'üncü iddianamenin ek klasörlerinde 87. klasör içinde Belgin Aksoylu'nun 21 Temmuz 2007 günü saat 23.26'da bir dönem MİT'te de çalışan Hüseyin Vural'a gönderdiği elektronik posta adresi de yer aldı.

Posta adresindeki Hasan Hüseyin Memiş imzalı yazıda şunlar yer alıyor:

"Talimatın geldiği yer bellidir. Karşı Devrimci Deyyuslar Organizasyonu'ndan. İsmail Yıldız ile Hayrullah Mahmut geçen Ramazan Bayramı'nda öldürtüleceklerdi. Eğer onlar öldürülebilseydi, sonra sırada BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıoğlu vardı.

Nasıl mı? Bildiğiniz gibi son Ramazan Bayramı'nı kana bulayan iki seri katil ellerini kollarını sallayarak karayollarında "fink" atıyorlardı. İkisi de ruhsal açıdan tam anlamıyla rahatsız kişilerdi. Aslında, ikisinin derdi kimseleri öldürmek falan değildi. Ancak, onlarla görüşen bazı "muteber" görünümlü "soysuzlar"; onlara "serserice" cinayet işlemelerini salık vermişti. Hatta, bir de 'Merak etmeyin, kimse sizleri yakalayamayacak' demişti.

Eğer, Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri onları paket etmeselerdi, ilk durakları Tunus Caddesi'ndeki SESAR, sonra da Tuna Caddesi'ndeki BBP Genel Merkezi olacaktı. Şimdi sormak zamanı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kimler nasıl talimat verdiler? Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mi yoksa başkalarının mı hizmetinde?"

Kaza mı, suikast mi?

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş mitinginden Yozgat Yerköy mitingine hareket etmek üzere bindiği helikopter, 25 Mart 2009'da düştü.

Resmi açıklamaya gröe helikopterin pervanesi dağa çarpmıştı. Helikopter düştükten sonra İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş, 112 Acil Servisi aramıştı.

İsmail Güneş, bacağının kırık olduğunu, helikopterde bulunanlardan sadece BBP Sivas il Başkanı Erhan Üstündağ'ın inlediğini, ne BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya ne de pilot Kaya İstektepe'den ses gelmediğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise göremediğini söyledi.

Kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ve Muhsin Yazıcıoğlu dahil 6 kişinin cesedi arama ekipleri içerisinden 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Sisne ve Kızılöz Köyleri arasındaki Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu. Enkaz, 48 saat süren arama çalışmalarının yapıldığı bölgenin içerisinde değildi.

Muhsin Yazıcıoğlu, daha önce üç defa trafik kazası geçirmişti ancak bunların hepsini hafif sıyrıklarla atlatmışt. Bazı çevredeler Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölmediğini kendisine suikast düzenlediğini ileri sürmüştü.

Üç ayrı ilde yargılandılar

Yiğit Bekçe ile Mehmet Karahasan, 21 Ekim 2006'da Bursa-Yalova girişindeki bir kestane satış mağazasında çalışan Hüseyin Çalışkan'ı, ardından 3 gün içinde Kocaeli D-100 karayolundaki Savaş Dönmez Parkı yanındaki pişmaniye dükkanında Fatih Kılıç, Sakarya'nın Hendek, Mersin'in Erdemli ve Ankara'nın Gölbaşı ilçelerinde gasp amaçlı 5 kişiyi öldürdükleri, 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla 24 Ekim'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yakalanmıştı.

Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan, Mersin'deki cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla Bursa'da işledikleri cinayetten ötürü de ağırlaştırılmış müebbet ve 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sakarya'daki yargılanmada ise Yiğit Bekçe müebbet ve 15 yıl hapis, Mehmet Karahasan ise 30 yıl hapis ile cezalandırıldı.