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Politika

Muhsin Kızılkaya: Bu, Kürt değil Kürtçe meselesiydi çünkü Kürtler renklerinden dolayı baskı görmedi

"Güneş gazetesindeki adım peşmergeydi"

13 Şubat 2016 00:32

CNN Türk'te Akif Beki'nin konuğu olan Başbakan'ın başdanışmanı Muhsin Kızılkaya, "Bu mesele Kürt meselesi değil Kürtçe meselesi. Çünkü Kürtler renklerinden dolayı baskı altında olmadı" dedi.

Muhsin Kızılkaya'nın konuşmasından satır başları:

"Bu mesele Kürt meselesi değil Kürtçe meselesi. Çünkü Kürtler renklerinden dolayı baskı altında olmadı. Şu anda dil üzerindeki yasaklar kalktı. Kürtlerin en büyük talebi nedir diye sorsalar "Kürtçe televizyon isteriz" yazarlardı.

"Güneş gazetesindeki adım peşmergeydi. Yüreği önüne koyana peşmerge denir. Hiç aklıma devlette çalışmak gelmedi. Ama başbakan bana böyle birşey teklif ettiğinde Türkiye'deki durumun nereden nereye geldiğini o zaman gördüm."

"O bodrum başka bir bodrum ne farkeder. Sonuçta bodrumlarda silahlar depolanmış. 

"Bizim birlik beraberliğimiz içinde o evini terk etmiş insanlar var. O Kürtler büyük bir nimet bırcumuz var. 

"Bunların kafası kemalisttir, gövdesi Kürt'tür."

 

 

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