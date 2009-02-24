'Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri' sahiplerini buldu

Şişli Belediyesi'nce düzenlenen ''Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri'', törenle sahiplerini buldu.Cevahir Otel'de düzenlenen törende, ''En Başarılı Yönetmen'' ödülü, ''Çalıkuşu'' oyunuyla Hakan Altıner'e verilirken, ''En Başarılı Oyun'' ödülüne ''Maskeliler'' layık görüldü.''Umut Veren Oyunculuk'' ödülünü, Tiyatro Adam'dan ''Albay Kuş'' oyuncuları kazanırken, ''Dram Dalında En Başarılı Erkek Oyuncu'' ödülünü Kazım Akşar ve Mehmet Gürhan, ''Komedi Dalında En Başarılı Erkek Oyuncu'' ödülünü ise Cihan Ünal aldı.Törende ''En Başarılı Kadın Oyuncu'' ödülüne ise Günay Karacaoğlu, Bilge Şen ve Tilbe Saran layık görüldü.''En Başarılı Özel Tiyatro'' ödülünde ise Tiyatro Kedi birinciliği, Müjdat Gezen Tiyatrosu ikinciliği ve Tiyatro Ayna da üçüncülüğü kazandı. ''En Başarılı Yeni Tiyatro'' ödülünü ise Tiyatro Ada aldı.Törende ''En Başarılı Oyun Müziği'' ödülünü ''Çalıkuşu'' oyununun müziğiyle Birol Yayla ve Şenol Filiz kazanırken, ''En Başarılı Oyunlaştırma'' ödülü ''Kırmızı Pazartesi'' adlı oyunuyla Macit Koper'e, ''En Başarılı Çevirmen'' ödülü ise ''Acı'' oyunuyla Selma Yeşilbağ'a verildi.''En Başarılı Işık'' ödülünü Kemal Yiğitcan, ''En Başarılı Dekor'' ödülünü Barış Dinçer, ''En Başarılı Giysi'' ödülünü Türkan Kafadar ve Duygu Türkekul kazanırlarken, ''Tiyatroya Emek Ödülü''ne layık görülen Necla Uygur'un ödülünü oğlu Süheyl Uygur aldı.Kazananlara ödüllerini, Şişli Belediye Başkanı Sarıgül ile tiyatro sanatçıları Haldun Dormen ve Müjdat Gezen sundular.Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, vefat eden tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan'ı saygıyla andığını söyledi.Allah'ın insanlara verdiği en büyük armağanlardan birinin de tiyatro ve onu sunan sanatçılar olduğunu ifade eden Sarıgül, tiyatroyla siyaset arasında bir bağlantı olduğunu düşündüğünü kaydetti. Sarıgül, ''Tiyatroyu halk izliyor, bizi de halk izliyor. Demokrasi varsa tiyatro da vardır. Tiyatrolarımızın perdesi mutlaka her zaman açık olmalıdır'' diye konuştu.Şişli'nin bir sanat merkezi olmasını istediklerini dile getiren Sarıgül, ''Değerli hocamız Haldun Dormen'in ismini, tiyatrosunu hizmete açarak devam ettiriyoruz. İlköğretim okullarımıza biletler dağıtarak çocuklarımızı tiyatroyla tanıştırdık. Gelecek için de büyük projelerimiz var'' şeklinde konuştu.Tiyatro ödüllerini geleneksel duruma getirmek istediklerini belirten Sarıgül, ''Muhsin Ertuğrul hocamızın ismini yaşatmaktan büyük onur duyuyoruz'' dedi.Törene, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ile çok sayıda davetli katıldı.(AA)