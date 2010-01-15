Muhsin Ertuğrul açılıyor

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yeniden inşa edilen Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi yarın açılacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açılışa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katılacak.



Yenilenen Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, yatay ve düşey hareket yeteneğine sahip döner platform, aşağı yukarı hareket edebilen orkestra çukuru ile ses ve ışık köprüleri de yer alıyor. Binada sanatçı odalarının yanı sıra fuaye ve kafeterya ile ayrıca tiyatro ihtisas kütüphanesi bulunuyor. Sahne, akustik özellikli ahşap kaplamalar, özel ses, ışık ve görüntü sistemleri ile donatıldı.



Salon içerisinde kurulan seslendirme sistemi, her türlü etkinliğe cevap verebilecek şekilde tasarlandı. Salonda canlı müzik şovları, opera ve tiyatro gösterileri, dolby dijital surround sinema gösterimleri, seminer, kongre ve her türlü toplantı etkinlikleri yapılabilecek.



Toplam 17 milyon liraya yenilenen 5 katlı ve 600 kişilik kapasiteye sahip tiyatro binasının girişine özürlüler için iki rampa ve seyirci bölümüne de 8 bedensel engelli koltuğu yerleştirildi.



Muhsin Ertuğrul Sahnesi, perdelerini kapattığı ''Keşanlı Ali Destanı'' adlı oyunla 20 Ocaktan itibaren İstanbullularla buluşacak.