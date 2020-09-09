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Muhittin Böcek yoğun bakımdayken, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 'hizmet kıyası' tepki çekti

09 Eylül 2020 22:01

Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in Covid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından, yaptığı 'hizmet kıyası' paylaşımı tepki çekti.

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