Muhittin Böcek, görevine bugün geri dönüyor

Uzun süre Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugün görevine başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Başkan Muhittin Böcek, uzun bir aradan sonra ilk kez Belediyeye giderek makamına oturacak.

Böcek için tedbirler ve enfeksiyon riski dolayısıyla herhangi bir karşılama yapılmayacak, görüşeceği kişilerin sayısı mümkün olduğunca az tutulacak.

17 Ağustos'ta Koronavirüs'e yakalandığını açıklayan Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti.