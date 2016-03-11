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Yaşam

Mühimmat sandığından tavşan çıktı!

İhbar üzerine gelen bomba imha ekiplerinin kontrollü patlatma yaptığı sandıktan 2 adet tavşan çıktı

11 Mart 2016 16:35

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Huzur Mahallesi’ndeki Gül Caddesi’nde yeşil alanda çevredekiler üzerinde, 'Tank tahrip bombası tam adım 16 adet İmal 1946' yazılı mühimmat sandığı buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri sandığı fünye ile patlattı. Açılan sandıktan iki tavşan çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Seyfettin Aras'ın haberine göre, polis çevrede önlemi alırken, bomba imha ekipleri de özel kıyafetlerini giyip mühimmat sandığını fünye yardımı ile patlattı. Açılan sandıktan 2 adet tavşan çıktı. Tavşanlar, İnegöl Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Mühimmat sandığı incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis, mühimmat sandığını bırakan kişiler için çalışma başlattı.

 

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