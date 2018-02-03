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Mühimmat deposundaki patlamada şehit olan 2 askerin ailesine madalya  

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen mühimmat deposundaki patlamada şehit olan Kastamonulu askerler Ayhan Kurtçu ile Fatih Şalgam'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

03 Şubat 2018 16:23

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen mühimmat deposundaki patlamada şehit olan Kastamonulu askerler Ayhan Kurtçu ile Fatih Şalgam\'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Bu coğrafyadaki varlığımızı bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıkları ile başardık” dedi. Türkiye’nin dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, “Ülkemiz dünyanın en güzel yerinde ve bütün dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir coğrafyadadır. Bizler bu ortamda hem ayakta kalmak hem de çevremizde ki diğer ülkelere ışık tutmak ve güneş olmak idolü ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Kurtuluş Savaşı’nda Türk milleti zor olan bir şeyi başarırken aslında çok zor olan bir görevi de omuzlarına almıştı. Oda toprak egemenliğine bağlı olarak yapılan emperyalizmin sona erdirilmesi ve o defterin kapatılmasıydı. Emperyalist devletler onu asla unutmadı ve bizim düşmemizi bekliyorlar” diye konuştu.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’in konuşmasının ardından Afyonkarahisar\'da 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen mühimmat deposundaki patlamada şehit olan Kastamonulu askerler Ayhan Kurtçu ile Fatih Şalgam\'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı taktim edildi.
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