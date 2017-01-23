T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mühendislik okudu, iş bulamadı, Örümcek Adam kostümüyle balon satıyor!

"Bir jeoloji mühendisi olarak birçok yere başvurdum fakat sonuç alamadım, çok üzüntülüyüm"

23 Ocak 2017 12:51

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nü bitiren 28 yaşındaki Eren Özgen Sevinç, uzun zaman kendi alanında iş arayıp bulamayınca geçimini sağlamak için Örümcek Adam kostümü giyerek sokakta balon satmaya başladı.

Mersinli Eren Özgen Sevinç, 2 yıl önce mezun olduktan sonra uzun süre iş aradı. Maddi imkanı yetersiz olan ailesine de katkıda bulunmak zorunda kalan Sevinç, geçici olarak çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Aldığı ücretlerle günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan Sevinç, üniversite öncesi bir dönem animatör olarak çalışmasından yola çıkarak, Örümcek Adam kostümü ile balon satmaya karar verdi.

Her gün düzenli olarak evde önce balonlarını şişiren Sevinç, daha sonra da kostümünü giyerek sahildeki parkları dolaşıp satış yaparak geçimini temin etmeye çalışıyor.

Foto: DHA

"Bu durumdan çok üzüntülüyüm"

Okuldan mezun olduktan sonra çok uzun süre iş aradığını belirten Sevinç duygularını şöyle dile getirdi: “Okuldan ayrıldıktan sonra jeoloji mühendislerinin yanında da çalıştım, İŞKUR’un iş başı programlarından da yararlandım. Piyasanın durumundan dolayı da oralarda da fazla tutunamadım. Özel sektörde insanlar para kazanamıyorken, yanına bir eleman alması güçleşiyor. Bir jeoloji mühendisi olarak ülkemizde iş için birçok yere başvurdum fakat bir sonuç alamadım. Bu durumdan da çok üzüntülüyüm.”

"Alakasız bir iş yapıyorum"

Türkiye’de kendisi gibi çok sayıda insan olduğunu ve mesleği dışında iş yapmak zorunda kaldığını belirten Sevinç şöyle devam etti: “Ben özel biri değilim, herkes gibiyim. Benim gibi binlerce kişi var. Benim bir fikrim vardı, onu hayata geçirdim. Bir jeoloji mühendisi olarak çok alakasız bir iş yapıyorum. Bunun farkındayım. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocukları memnun ve mutlu etmek bu kadar kolayken, bunu yapmak ve bunun huzuru almak benim için paha biçilemez.” Foto: DHA

 

ETİKETLER

Mersinörümcek adamJeoloji mühendisibalondiplomaÜniversiteEren Özgen Sevinçişsizlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24