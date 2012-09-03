Mühendisin çantasından 60 milyon yıllık fosil çıktı

İstanbul Mali Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir mühendisin çantasından 60 milyon yıllık deniz yıldızı fosilleri ve tarihi bir çömlek çıktı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın geçen yıl düzenlediği operasyonda yakaladığı 22 deniz yıldızı fosilinden sonra ikinci baskın İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ni telefonla arayan bir kişi, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbarda bulundu.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Doğuş Y.'yi takibe aldı.

Evinden çıkarken gözaltına alınan Doğuş Y.'nin elinde taşıdığı çantada bir tarihi çömlek ile 60 milyon yıllık olduğu tahmin edilen 8 deniz yıldızı fosili bulundu.

Doğuş Y. İstanbul Emniyeti'ne götürülerek gözaltına alındı.

Soruşturmada fosillerin Türkiye'ye nereden getirildiği tespit edilemedi.

İfadesi alınan zanlı çıkarıldığı savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Fosiller müzeye teslim edildi



Operasyonda yakalanan bir tarihi çömlek ile 8 deniz yıldızı fosili İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.

Soruşturmada gen mühendisliği incelemelerine ışık tutan fosillerin yurtdışına pazarlamaya çalışıldığı iddia edildi.Müzeye teslim edilen deniz yıldızı fosilleri uzmanlarca incelemeye alındı.