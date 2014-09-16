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Yaşam

Mühendis devlet dairesinde öldü, vatandaş sırasını terk etmedi!

Konya'da Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde ölen harita mühendisinin üstü çarşafla örtülürken, gişede sıra bekleyen vatandaşlar oralı olmadı

16 Eylül 2014 17:39

Harita mühendisi Aydın Bezirganoğlu (52), Konya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Vatandaşların üzeri çarşafla örtülen mühendisin cansız bedeninin yanında istifini bozmadan gişede işlemlerine devam etmesi ise dikkat çekti.

Olay, Tapu Kadastro Konya 5’inci Bölge Müdürlüğü’ne saat 10.45’de meydana geldi. Bir işlem için Tapu Müdürlüğü’ne gelen Harita Mühendisi Aydın Bezirganoğlu biranda fenalaşarak yere yığıldı.

Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Bezirganoğlu’na müdahale etti. Uzun süre kalp masajı yapılan Bezirganoğlu kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bezirganoğlu’nun üzerine çarşaf örtülmüş cesedi yerde yatarken, tapudaki vatandaşların işlemlerine devam etmesi dikkat çekti.

Belediye doktorunun normal ölüm raporu vermesi üzerine Aydın Bezirganoğlu’nun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

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