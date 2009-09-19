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Yaşam

Muhbir memur ceza almayacak

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle memurlara ihbar yükümlülüğü getirildi.

19 Eylül 2009 03:00

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle memurlara ihbar yükümlülüğü getirildi.

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğin “Müracaat” başlıklı üçüncü kısmının başlığı “Müracaat Hakkı ve İhbar Yükümlülüğü” olarak değiştirildi. Bu bölümde yapılan değişikliğe göre, devlet memurları, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlü olacak.

İhbar yükümlülüğünü yerine getiren devlet memurlarına ihbarlarından dolayı ceza verilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamayacak ve değiştirilemeyecek.

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