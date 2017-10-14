Muhasebeciyi dövüp, 36 bin doları gasp eden Kırgız şüpheli tutuklandı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, bir turizm firmasının muhasebecisini dövüp, işyerine ait 35 bin 921 doları gasp eden 5 kişiden Kırgızistan vatandaşı E.U., tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

Muratpaşa İlçesi Etiler Mahallesi\'nde geçen 22 Ağustos\'ta saat 01.30 sıralarında, bir turizm firmasının muhasebe bölümünde çalışan M.Y., 2 kişi tarafından dövüldü ve işyerine ait 35 bin 921 dolar gasp edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin olay yerine bir araçla geldiklerini, gaspın ardından kaçtıkları aracı Kırcami mevkiinde terk edip, başka bir araçla olay yerinden uzaklaştıklarını saptadı. Araştırmanın devamında, şüphelilerin kaçtıkları araçların S.A. ve İ.A. adına kiralandığı belirlendi. Şüphelilerden Kazakistanlı olduğu belirlenen N.A.\'nın olay günü önce İstanbul\'a oradan da yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Kazakistanlı İ.A., M.A., İ.K. ve A.B. ve Kırgızistanlı E.U. 11 Ekim\'de yakalandı. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden E.U. tutuklanırken diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.