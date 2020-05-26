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Muhasebecilerden tepki yağmıştı; QNB Finansbank, özür dileyerek reklamı yayından kaldırdı

26 Mayıs 2020 16:18

QNB Finansbank, muhasebeciler arasında büyük tepkiye yol açan son reklamını şikayetler üzerine yayından kaldırdığını açıkladı. Sosyal medyada binlerce kişi, e-dönüşüm hizmetini tanıtmak için çekilen  QnbFinansbank reklamının muhasebecileri 'küçük düşürdüğü ve yetersiz gösterdiği' gerekçesi ile #QnbFinansbankÖzürDile hashtagi ile reklamın kaldırması için çağrıda bulundu. 

Başlatılan kampanya, Twitter'da en üst sıralara kadar çıktı. Bunun üzerine QNB Finansbank bir açıklama yaparak, gelen tepkiler nedeniyle reklamın yayından kaldırıldığını açıkladı.

 

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