Muhasebecilerden tepki yağmıştı; QNB Finansbank, özür dileyerek reklamı yayından kaldırdı

QNB Finansbank, muhasebeciler arasında büyük tepkiye yol açan son reklamını şikayetler üzerine yayından kaldırdığını açıkladı. Sosyal medyada binlerce kişi, e-dönüşüm hizmetini tanıtmak için çekilen QnbFinansbank reklamının muhasebecileri 'küçük düşürdüğü ve yetersiz gösterdiği' gerekçesi ile #QnbFinansbankÖzürDile hashtagi ile reklamın kaldırması için çağrıda bulundu.

Başlatılan kampanya, Twitter'da en üst sıralara kadar çıktı. Bunun üzerine QNB Finansbank bir açıklama yaparak, gelen tepkiler nedeniyle reklamın yayından kaldırıldığını açıkladı.