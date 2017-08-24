Muharrem yası ile çakışan Hindu törenleri ertelendi

İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - Hindistan\'da, Muharrem yasının, bu yıl \"Durga Puja Festivali\" ile çakışması üzerine, Hindular\'ın geleneksel kutlama törenleri ertelendi.

Hindistan\'ın Batı Bengal eyaletinin ilk kadın Başbakanı Mamata Banerjee, ülkedeki Müslümanlar\'ın Muharrem yası sırasında, \"Hindular\'ın geleneksel festivalde eğlenmelerinin doğru olmayacağı, çatışmalara da yol açabileceği\" gerekçesiyle, \"Tanrıça Durga heykelciklerini suya daldırma\" törenlerini 1 Ekim sonrasına ertelediğini açıkladı.

Banerjee resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Bu yıl Durga Puja ve Maharrem yası aynı güne denk geliyor. Muharrem yası için ayrılacak 24 saatlik sürenin ardından, suya daldırma törenleri 2, 3 ve 4 Ekim günlerinde yapılabilir\" dedi.

Banerjee\'nin bu kararını \"oy avcılığı politikası\" diye nitelendiren rakip parti BJP lideri Sambit Patra ise gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Bengal halkı ona yakışan cevabı verecektir\" dedi.

Patra, Banerjee\'nin geçen yıl da benzer bir çıkış yaptığını, ancak Kalküta Yüksek Mahkemesi\'nin bu kararı onaylamadığını anımsattı.

Indian Express\'in haberine göre, 2016 yılındaki benzer karar hakkında açılan kamu davası üzerine Yüksek Mahkeme, \"böyle uygulamaların ülkenin bütünlüğüne zarar vereceği\" ve \"din ve politikanın birbiriyle karıştırılmasının tehlikeli\" olacağı gerekçesiyle, kararı erteledi. (Fotoğraflı)