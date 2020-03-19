Muharrem Sarıkaya: Yasaklanmamış olsa da AVM gibi yerlere gitmeyin, İtalya'yı da akıldan çıkarmayın

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının kritik eşiği geçtiğini, bu nedenle ne denli yaygınlaşacağını kestirmenin güç olduğunu belirterek, "Evinizden çıkmayın, yasaklanmamış olsa da AVM gibi yerlere gitmeyin.. İtalya'yı da akıldan çıkarmayın..." diye yazdı.

Muharrem Sarıkaya, Koronavirüs için yapılan test sayısının halen çok yetersiz olduğuna vurgu yaparak, "Dünya Sağlık Örgütü de dün yayınladığı bildiride aynı duruma dikkat çekti. 'Salgını kimin enfekte ettiğini bilmezsek durduramayız' dedikten sonra arka arkaya üç kez 'Test, Test, Test…' diye altını çizdi." ifadelerini kullandı.

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