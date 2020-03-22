Muharrem Sarıkaya: Uyuşturucu madde imal edenler ve ticaretini yapanlar da ceza indiriminden yararlanacak

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'nin 3. Yargı Paketi'ne ilişkin detayları değerlendirdiği yazısında, Cumhur İttifakı arasında yapılan uzlaşı ile denetimli serbestliği 3 yıla indirildiğini belirterek, "Ayrıca yine MHP’nin önerisi ile istisna suçlar arasında daha önce yer bulan, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu da kapsam içine alındı. Bu suçu işleyenler de indirimden yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Muharrem Sarıkaya, daha önce bir yıldan az ceza alanların paraya çevrildiğini belirttiği yazısında, düzenlemenin yeni haliyle mahkeme kapısından salıverilme olayının son bulacağını vurguladı.

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