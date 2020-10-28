Muharrem Sarıkaya: Toplum Bilimleri Kurulu'ndan bir üye istifa etti

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Prof. Dr. Bülent Çaplı’nın Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında sosyal konularla ilgilenmek için kurulan Toplum Bilimleri Kurulu’ndan istifa ettiğini yazdı.

Sarıkaya, Sağlık Bakanlığı'nın atılacak tüm adımları belirlemek adına kamuoyu yoklaması ile belirlenerek oluşturulacak Türkiye Barometresi'nin çıkarılması için çalışmalara başlandığını; Dünya Bankası’nın Barometre araştırması ve sonuçların tahlili için 1,1 milyon Türk Lirası ile destek kredisi verdiğini ancak şirket değişikliğiyle kamuoyu yoklamasını telefonlardan yapma kararıyla Dünya Bankası'nın verdiği destek kredisinden vazgeçtiğini yazdı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Bülent Çaplı’nın 3 hafta önce bu durumdan rahatsız olarak Toplum Bilimleri Kurulu'ndan ayrıldığını aktardı.

Prof. Dr. Bülent Çaplı’yı arayarak ayrılma nedenini soran Sarıkaya, "Muharrem sen benim arkadaşımsın, dostane olarak dahi olsa başkalarına söylemediğim gibi sana da nedeni konusunda tek kelime edeceğim, 'Gördüğüm lüzum üzerine ayrıldım'. Söyleyeceğim bu kadar... Ayrılmam da yeni değil 3 hafta oldu; bu konuda tek kelime etmem..." yanıtını aldığını ifade etti.

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