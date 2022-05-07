Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirini tokatladıktan sonra gelen tepkiler üzerine istifa ettiği Ankara temsilciliğine gelen isim belli oldu

Gaziantep’teki çekim esnasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan ve daha sonra gelen tepkiler nedeni ile Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya’nın yerine Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem atandı.

Bünyesinde Show TV, Habertürk TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi kanallar bulunan Ciner Medya Grubu’nda üst düzey atamalar gerçekleşti. Gerçekleştirilen atamalarda İHA muhabirine tokat attıktan sonra gelen tepkilerin ardından istifa eden Muharrem Sarıkaya’nın eski görevi Ankara Temsilciliği görevi de bulunuyor.

Medyaradar’ın haberine göre, Aralık 2021’de İHA muhabirine attığı tokat görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya’nın yerine, Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem atandı.

Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ tarafından yapılan diğer atamalar ise şöyle:

Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilci Yardımcısı görevini yürüten Fevzi Çakır Habertürk TV Ankara Temsilciliğine, Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörü görevini yürüten Faruk Demirel Show TV Haber Ankara Temsilciliğine, Habertürk TV Program Yapımcısı Sunucusu olarak görev yapan H.Kürşad Oğuz Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörlüğüne, Show TV Haber Koordinatörü görevini yürüten Mehmet Yeşilkaya Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğüne getirildi.