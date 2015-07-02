Muharrem Sarıkaya: Baykal AKP'den oy geleceğine inandı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İsmet Yılmaz'ın kazanmasıyla sonuçlanan meclis başkanlığı seçim sürecini değerlendirdi. Sonucun AKP'ye "siyasal umut ve moral kazandırdığını" ifade eden Sarıkaya, Deniz Baykal'ın meclis başkanlığı seçimi için kendini öne attığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Baykal'ın atağını aşacak tavrı gösteremediğini öne sürdü. Sonucu etkileyenin, MHP'den çok CHP yönetimi ve Baykal olduğunu belirten Sarıkaya, "CHP’nin içinden birini aday çıkarması halinde bunun kayıpla sonuçlanacağını Baykal’a izah edemedi; “Bana AKP’den de oy gelecek” inancını kıramadı" diye yazdı.

Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'te Baykal'ı aşamamak başlığıyla yayımlanan 02 Temmuz 2015 tarihli yazısından bir bölüm:



Bu tanımdan bakarak, AK Parti desteğindeki İsmet Yılmaz’ın kazanmasıyla sonlanan Meclis Başkanlığı seçim sürecini ve devamında getireceklerini okursak...



Baştan söyleyeyim ortaya çıkan sonuç, uzlaşının kapısını kapattı, muhalefete de yönetim erkini kaybettirdi; seçimin de kapısını biraz daha araladı.



Hırsların yarattığı yanlış siyasal gelecek okumasının nasıl kayıpla sonuçlanacağını da bir daha gösterdi.



AK Parti’ye de siyasal umut ve moral kazandırdı.



Bunu anlamak için AK Parti kulisinde önceki gün ve dün yaşanan havayı görmek yeterli.



İlk iki turda muhalefetin blok duruşu, AK Parti kulisinde ciddi anlamda moral bozmuştu.



Çünkü AK Parti, Meclis Başkanlığı’nı kaybetmesinin “İktidarı kaybettiler” diye algılanmasından ve domino etkisi yaratmasından kaygı duyuyordu.



Ancak dün yeniden güveni gelmiş parti havası gruba tekrar hâkim olmuştu.

CHP'nin yığınağı

Bu noktaya gelinmesine de MHP’den çok CHP yönetimi ve Deniz Baykal neden oldu.

Sandıktan çıkan sonuç uzlaşıyı işaret etmesine karşın, Baykal arayışa fırsat bile vermeden öne atıldı, Cumhurbaşkanı ile görüştü.



CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise bu atağı aşacak tavır gösteremedi.



CHP’nin içinden birini aday çıkarması halinde bunun kayıpla sonuçlanacağını Baykal’a izah edemedi; “Bana AKP’den de oy gelecek” inancını kıramadı.



Hatta, olmayacağını bile bile ona inandı, geleceği okumayıp peşinden gitti.



Oysa “Bahçeli’ye Başbakanlık önermek” yerine, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizzat aday gösterdiği, kampanyasını yürüttüğü Ekmeleddin İhsanoğlu adı üzerinde uzlaşıyı önerseydi bugün seçtirmiş olurdu.



Hatta HDP’nin aday çıkarmasının dahi önüne geçerdi.



Seçimin ardından iyi hamleler yapan, rakiplerinin elini açığa çıkaran Kılıçdaroğlu, Baykal ısrarına yenildi.



Daha önemlisi, AK Parti’ye moral kazandırdı, kamuoyuna da “AK Parti iktidarda kalmaya devam eder” algısının mesajını yolladı.



