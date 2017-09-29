Muharrem orucunda 37 farklı inanç bir araya geldi

Hakan Aytaş, Köln, 29 Eylül, (DHA)- Almanya\'da Köln Alevi Kültür Merkezi (AKM)\'nin, Muharrem Orucunun 8. gününde düzenlediği oruç açma erkanı farklı inançları bir araya getirdi. Köln Anakent Belediyesi çatısı altında bulunan Dinler Meclisi\'ndeki 37 farklı inanca bağlı kişilerin davet edildiği oruç açma erkanı Almanca yapıldı. Oruç açmada önce Dede Erhan Karagöz, Kerbela olayı ve Alevi inancı hakkında bilgi verdi. Zakir Murat Çetinkaya\'nın deyişler söylediği etkinlikte, okullarında Alevilik dersi gören öğrenciler Muharrem orucu ve aşure hakkında bilgiler sundular. Dede Haydar Güzel\'in okuduğu lokma gülbenkinin ardından konuklar oruç açtılar.

Bir arada yaşama kültürünü geliştirmeliyiz

Köln AKM Başkanı Selahattin Göktürk farklı inançları buluşturan etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Bugün burada Sünni, Katolik, Protestan, Musevi, Ortodoks, Bahai, Budist ve ismini sayamayacağım bir çok inançtan insan var. Onlarla lokmalarımızı paylaşacağız ayrıca kendimizi tanıtacağız. Farklı inançlarla sık sık bir araya gelerek bir arada yaşama kültürünü geliştirmek istiyoruz. Biz de zaman zaman onların dini ritüellerine katılarak inançlar arası diyaloğu geliştirmeye çalışıyoruz. Hem yaşadığımız şehrin, hem yaşadığımız ülkenin hem de yaşadığımız dünyanın buna ihtiyacı var.”

Hepimiz bir tek Allah\'a inanıyoruz

Oruç açma erkanına katılan Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Pol Altındağoğlu ise, “İnançların bir arada olmasını istiyoruz ki bu barış sağlansın. İnançlar ne kadar beraber toplanırlarsa o kadar barış olur. Çünkü birbirimizi anlamaya çalışırız. En azından bakarız ki her birimizin inancı aynıdır. Çünkü bir tek Allah\'a inanıyoruz” dedi.

Görüntü dökümü:

-Başkan Selahattin Göktürk ile röportaj

-Papaz Pol Altındağoğlu ile röportaj

-Dede Erhan Karagöz\'ün konuşması

-Zakir Murat Çetinkaya deyiş söylerken

-Gençlerin konuşmaları

-Dede Haydar Güzel\'in lokma gülbenki

-Oruç açma