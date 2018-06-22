Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibinin adı neden '10. kat'?

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin paylaşım rekorları kıran sosyal medya ekibi ilk kez konuştu. "Huzurlu bir ülkede yaşamak istediklerini" söyleyen ve alanında uzman 12 gençten oluşan 10. Kat isimli ekip, hiçbir karşılık beklemeden günde 19-20 saat çalıştıklarını belirtti. İnce'nin 10. Kat aslı sosyal medya ekibi isimlerinin anlamını da, "Ekibimize İstanbul’da kampanyayı yürüttüğümüz binanın 10. katında olduğumuz için bu ismi verdik" diyerek açıkladı.

İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla gazeteci Pınar Tremblay'a konuşan 10. Kat ekibi, internet üzerinden soruları yanıtladı. Pınar Tremblay, “Ekipteki gençler Al-Monitor’un sorularını isimlerinin açıklanmaması kaydıyla hep birlikte yanıtladı. Zira Türkiye’deki mevcut baskı ortamında muhalefet saflarında olmanın bedelini ağır bir şekilde ödemekten korkuyorlar” ifadesini kullandı;. Ekipteki gençlerin bir kısmının yüksek lisans öğrencisi olduğunu, bir kısmının özel sektörde çalıştığını, günün 24 saatini kampanyaya adamış durumda olduklarını yazdı.

Söz konusu röportaj aynen şöyle:

"Konusunda uzman, 12 genciz"

İsminiz niçin 10. Kat? Bize kendinizi tanıtır mısınız?

10. Kat ekibini cumhurbaşkanı (adayımızın) adaylık açıklamasından kısa bir süre sonra kampanyanın sosyal medya kısmının sorumluluğunu almak üzere oluşturduk. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen konusunda uzman 12 gençten oluşan gönüllü bir ekibiz. Ekibimize İstanbul’da kampanyayı yürüttüğümüz binanın 10. katında olduğumuz için bu ismi verdik.

Hepimiz Türkiye’nin orta sınıfı olarak değerlendirilen, emek yoğun yaşayan ailelerin çocuklarıyız. Dünyada x ve y olarak adlandırılan kuşağa ait gençleriz. Hamurunda halk kültürü olan, bu kültürü evrensel değerlerle besleyen insanlarız. Biz geleneksel iletişim mecralarının içine doğmuş, yeni medya ile yol almış geçiş dönemi nesliyiz. Teknoloji ve teknolojik gelişimin ekonomi-politik yansımalarını yakından izleyen, yaşadığı ülkede ve kentte bu gelişimi gözlemleyen gençleriz.

Her birimiz farklı akademik alanlarda, (iletişim, arkeoloji, mühendislik, kamu yönetimi gibi) eğitim almış kişileriz. Kişisel olarak farklı ilgi alanlarımız söz konusu: Sosyal sorumluluk projeleri, siyaset, felsefe, dijital aktivizm, müzik (ekibin ortak ilgili alanı enstrüman çalan sayısı fazla) bisiklet, e-spor, rugby ve elbette gastronomi ile de aramız iyidir