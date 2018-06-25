Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da sandıktan ne çıktı?

24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, CHP’nin milletvekili adayı Muharrem İnce’nin memleketi Yalova’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yarısını aldı. Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 38,86 olarak belirlendi.

AKP'nin yüzde 43,90 oy aldığı Yalova'da AKP 2, CHP ise 1 milletvekilini parlamentoya gönderdi.

Yalova’da cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin sonuçları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı

Recep Tayyip Erdoğan: %50,37

Muharrem İnce: %38,86

Selahattin Demirtaş: %4,90

Meral Akşener: %4,78

Temel Karamollaoğlu: 0,93

Doğu Perinçek: %0,17

Meclis seçimleri

AKP: %43,90

CHP: % 28,96

MHP: &7,78

HDP: %7,68

İyi Parti: 9,97

Saadet Partisi: %1,32

Vatan Partisi %0,21