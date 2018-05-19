Muharrem İnce'nin Meclis'te 11 yıl önceki 19 Mayıs mesajı: Bir ulusu yeniden ayağa kaldırmanın planıdır

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 99. Yılında Samsun’da cumhurbaşkanlığı adaylığı manifestosunu açıklayacak.

11 yıl önce Meclis Genel Kurulu’nda Yalova Milletvekili olarak19 Mayıs konuşması yapan İnce, “ 19 Mayıs Yıllarca süren savaşlardan bıkmış usanmış, umutlan söndürülmüş bir ulusu yeniden ayağa kaldırmanın bir planıdır” diyor. Cumhuriyetin içinde bulunduğu durumu da sorgulayan İnce, hükümetin icraatlarını yüklendiği konuşmasında, “İlk defa bu ülkede bir başbakan, İslam dünyasının sınırlarını değiştirecek olan Büyük Orta Doğu Projesi’nin, yani ‘Büyük İsrail Projesi’nin eş başkanı olmuştur” diye konuşuyor.

2007 yılında yapılan Anayasa değişiklikleriyle partili cumhurbaşkanlığının temelinin atıldığı yorumlarının yapıldığı sürecinde konuşmasına yansıyan Muharrem İnce’nin 17 Mayıs 2007 tarihinde, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, 19 Mayısın, savaşlardan bıkmış, umutları söndürülmüş bir ulusu yeniden ayağa kaldırmak için Ulusal Kurtuluş Savaşı'na ve cumhuriyete giden yolun başlangıcı olmasının önemine ve bugün cumhuriyetin içinde bulunduğu sıkıntılara ilişkin” gündem dışı konuşması tutanaklarda şöyle:

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkar ve 19 Mayısta Samsun'dadır. Yıllarca süren savaşlardan bıkmış usanmış, umutlan söndürülmüş bir ulusu yeniden ayağa kaldırmanın bir planıdır bu. Havza üzerinden Amasya'ya gelir ve Türk ulusuna bir genelge yayınlar. Ulusal Kurtuluş Savaşı bu genelgeyle başlamıştır, ulusal egemenlik ilk kez bu genelgeyle gündeme gelmiştir.

Genelgede özetle şöyle denmektedir: "Ülkenin bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır." denilmektedir. Hiç kuşkusuz "ulusun azim ve kararı" demek; ulusal egemenlik demek, cumhuriyet demek, demokrasi demektir.

Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı içinde, kongreleri, Meclis gibi geniş katılımlı örgütlenmeleri esas almıştır. Çünkü, ona göre "kurultay" demek; "meclis" demek, "ulus" demektir. Bugün, 19 Mayıs 1919'un üzerinden seksen sekiz yıl geçti. Bugün, Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu bayramı coşkuyla kutlayacağız. Peki, cumhuriyetimiz ne durumda, bunu sorgulamayacak mıyız değerli arkadaşlarım?

Mustafa Kemal'in gençleri, acaba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu Meclise getirilen yirmi bir yaşında delikanlılar mı? Yoksa, depolitize olmuş, ülkesi için idealleri olmayan, ideallerini yitirmiş, köşe dönme fikrine kapılmış gençler mi? Tabii, bunların hiçbirisi değil. Cumhuriyeti koruyacak olan, laik, bilimsel, katılımcı, tartışmacı, karma eğitimden geçen ve bu eğitimden geçecek olan genç kuşaklardır.

Bugün, cumhuriyetimiz, 180 milyar dolar iç borçla bir rekor kırmaktadır. 2002'de 171 milyar dolar olan dış borcumuz, bugün 302 milyar dolara çıkmış durumdadır. Ne yazık ki bu ülkede herkes, 6.600 dolar kişi başına borçla yaşamaktadır. 2002'de 15,6 milyar dolar olan dış ticaret açığımız bugün 52 milyar dolar düzeyindedir. Ne yazık ki bu ülkenin büyük mağazalarının genel müdürleri artık yabancıdır.

Bu ülkenin bankalarının yüzde 37'si artık yabancıların eline geçmiştir ve bu ülkede 4,5 milyon işsizimiz vardır. Kapanan şirket sayımız yüzde 157, protestolu senet sayımız yüzde 136, karşılıksız çek sayımız yüzde 54 artmıştır ve yine bu dönemde, ne yazık ki, bu cumhuriyette ilk defa bir başbakan, zam isteyen memurlara "IMF'yi ikna edin" demiştir ve yine ilk defa bir Başbakan "tezkere geçmezse maaşları ödeyemeyiz" demiştir ve yine bu ülkede ilk defa Yunan kilisesi, kilise bankası Türkiye'de banka satın almıştır ve yine ilk defa bu ülkede, Petrol Yasası'yla yabancılara elli yıllık bir imtiyaz verilmiştir. Yine bu ülkede, yapılan bir ihale sonucunda, bir başbakan, önce uçak istemiş, sonra Mercedes'e razı olmuştur. İlk defa bu ülkede, fındık üreticileri çok büyük mitingler yapmışlardır. Bu ülkede insanlar ilk defa "Cumhuriyet tehlikede" diye, Tandoğan'da, Çağlayan'da, Gündoğdu'da meydanları doldurmuşlardır. Ve ilk defa bu ülkede bir başbakan, İslam dünyasının sınırlarını değiştirecek olan "Büyük Orta Doğu Projesi"nin, yani "Büyük İsrail Projesi"nin eş başkanı olmuştur.

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Senin anlama kabiliyetin zayıf!

MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ilk defa bu ülkede, yüksek yargı organlarının üyeleri hedef gösterilmiş ve yüksek yargı organlarının üyelerine ilk defa saldırıda bulunulmuştur.

AHMET YENİ (Samsun) - Dünyanız bu, dünyanız...

MUHARREM İNCE (Devamla) - Bu ülkede, ilk defa, 1923'ten bu yana, Cumhurbaşkanlığı se çimi çelik çomak oyununa benzetilmiştir. Ve böyle bir ülkede, ilk kez ithalat 100 milyar doları aşmıştır. İlk defa, bu ülkede bir ekonomi bakanı, BDDK'nın çıkardığı yönetmelikleri inceletmek için IMF'den denetçi talep etmiştir. Yine, bu ülkede ilk kez, İsrailli bir iş adamına gizli bir şekilde 800 milyon dolar kaynak aktarılmıştır. Ve ilk defa, borcumuz gayrisafı millî hasılamızı aşmıştır. Ve ilkdefa, bu ülkede bir tarım bakanı, çiftçilere "Gözünüzü toprak doyursun." demiştir.

MUHARREM İNCE (Devamla) - İşte, böyle bir ortamda, bu ülkede, bu cumhuriyette "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramr'nı kutluyoruz ve diyoruz ki "Bu ülkede ekonomi IMF'de, İncirlik ABD'de. Üzülme Türkiye!" diyoruz. "Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi var bu ülkede." diyorum.

