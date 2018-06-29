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Politika

Muharrem İnce'nin ilk teşekkür mitingini ne zaman yapacağı belli oldu

İnce, ilk mitingini Erzurum'da yapacak

29 Haziran 2018 01:20

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçimleri kaybetmesinin ardından 'teşekkür' için 81 ilde yapacağı mitinglerin ilkinin ne zaman gerçekleşeceği belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda AKP'nin adayı Rececep Tayyip Erdoğan'a kaybeden İnce, teşekkür mitinglerini 4 Temmuz Çarşamba günü Erzurum'dan başlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 24 Haziran öncesinde seçim çalışmalarını Erzurum'dan başlatmıştı. 

İnce, kişisel Twitter hesabından, "Seçim öncesinde Erzurum’a gitmek için program yapmış ancak gidememiştim. Önünüzdeki Çarşamba günü Erzurum’da olacağız" paylaşımında bulundu.

Öte yandan İnce, seçim gecesi 'kaçırıldığı' ya da 'tehdit edildiği' yönünde sosyal medyada çıkan iddialarıyla ilgili de konuştu. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden İnce, "Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da Cumhurbaşkanlığı Seçim Hesabına yapılan bağışlarla okul/yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul/yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir" dedi. 

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