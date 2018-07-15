Muharrem İnce'nin ekibi, olağanüstü kurultay için yarın start veriyor; Türkiye genelinde aynı anda imza toplanacak

24 Haziran seçim sonuçlarından sonra CHP’de 'değişim' talep eden Muharrem İnce ve ekibi, yarın (16 Temmuz) olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacak. Türkiye genelinde aynı anda kurultay delegelerinden noter tasdikli imzalar toplanmasına başlanacak. İnce'nin ekibi, yerel seçimlerden önce olağanüstü kurultay yapılmasını isterken CHP parti tüzüğüne göre, imza toplama sürece 15 gün. Bir hafta içinde imzaları toplamayı hedefleyen İnce ekibinden alınan bilgiye göre, eski Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, kurultay delegesi olarak Ankara’dan ilk imza veren isim olacak.

İnce’nin, CHP tüzüğüne göre, toplam bin 266 delegenin salt çoğunluğu olan 634 imza toplaması gerekiyor. İmzaların toplanması durumunda Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor. CHP yönetimi ise Muharrem İnce’nin, delege imzaların ‘açık bir şekilde’ verilecek olması sebebiyle yeterli sayıya ulaşamayacağına inanıyor. Genel merkez, yerel seçimlere az bir süre kala, parti içi tartışmaların gereksiz olduğu görüşünü de savunuyor.

İnce'nin ekibinden Bolu Milletvekili Tanju Özcan, yarın TBMM'de düzenleyeceği basın toplantısından ardından imza sürecini başlatmış olacak.