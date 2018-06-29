Muharrem İnce'den üniversite adaylarına mesaj

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. İnce, "Heyecanınızı hissediyorum, en az aileleriniz kadar bu heyecanı yaşıyorum. Sizlerin umutlu, mutlu ve başarılı bir gelecekte; marka üretmeniz, tasarım yapmanız, teknoloji geliştirmeniz benim en büyük isteğimdir. Bu amaçtan asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Twitter hesanından 3 mesaj yayınlayan İnce şunları kaydetti:

Çocuklarım, evlatlarım, öğrencilerim, gençler; geleceğinizi belirleyecek önemli bir eşiktesiniz. Maalesef siyaset nedeniyle ertelenmiş bir sınava gireceksiniz. Her şeye rağmen tüm olumsuzlukları bir kenara bırakıp, geleceğinize odaklanmanızı istiyorum. Heyecanınızı hissediyorum, en az aileleriniz kadar bu heyecanı yaşıyorum. Sizlerin umutlu, mutlu ve başarılı bir gelecekte; marka üretmeniz, tasarım yapmanız, teknoloji geliştirmeniz benim en büyük isteğimdir. Bu amaçtan asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Önce üniversite sınavını sonra ülkemizin geleceğini, hepimizin geleceğini geri kazanacağımıza gönülden inanıyorum. Allah'tan her birinize zihin açıklığı vermesini diliyor, başaracağınıza inanıyor, gözlerinizden öpüyorum.