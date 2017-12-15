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Muharrem İnce'den Tuncay Özkan'a: Kararımı açıklamak ona mı düşer?

CHP'li Özkan, katıldığı televizyon programında İnce'nin başkanlığa aday olmayacağını söylemişti

15 Aralık 2017 11:23

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın katıldığı bir canlı yayında “Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ile görüştü, aday olmayacak” açıklamasına CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den cevap geldi. İnce, "Benim kararımı açıklamak Tuncay Özkan’a mı düşer? Kendisi benim basın sözcüm değildir" ifadesini kullandı.  

Habertürk TV'de yayınlanan ve Kübra Par'ın sunduğu  "Açık ve Net" programına konuk olan CHP'li Özkan, Muharrem İnce'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla  görüştüğünü belirterek başkanlığa aday olmayacağını söyledi. İnce Özkan'a sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi. İnce açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Henüz Kurultay süreci devam ederken, illerimizin büyük çoğunluğunda İl kongrelerimiz yapılmamış ve kurultay delegelerimiz seçilmemişken benim kararımı açıklamak Tuncay Özkan’a mı düşer? Kendisi benim basın sözcüm değildir."

Özür diledi

İnce'nin bu tepkisi üzerine Özkan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kübra Par’a açıklamalarım yanlış anlaşılmış. @vekilince nin basın danışmanı veya sözcüsü değilim. Onun adına açıklama yapmadım. Haddim değil.Sadece daha önce basına yasıyan sözlerini tekrarladım.Adaylık kendi takdiridir. Yanlış anlaşılan sözlerimden dolayı özür dilerim" ifadesiyle yanlış anlaşıldığını belirtti.

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