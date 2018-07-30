Muharrem İnce'den Sağlık Bakanı'na teşekkür

T24 Haber Merkezi

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın sağlık durumuyla ilgili kendisine düzenli olarak bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan İnce, “Iğdır’da rahatsızlanan Edirne Milletvekilimiz Sayın Erdin Bircan’ın sağlık durumuyla ilgili neredeyse saat başı bilgi veren Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya teşekkür ederim” dedi.