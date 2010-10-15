-MUHARREM İNCE'DEN REST YALOVA (A.A) - 15.10.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde vereceği resepsiyona katılmayacakları''na ilişkin açıklamasıyla ilgili, ''Attığım imzanın, söylediğim sözün arkasında dururum. Ne söylediysem odur'' dedi. Yalova'da, Başkent Üniversitesi tarafından kurulan Diyaliz Merkezi'nin açılışına katılan İnce, gazetecilere açıklamasında, kendi başına bir açıklama yapmadığını söyledi. Ortada bir çelişki de, yanlışlığın da bulunmadığını ifade eden İnce, ''Ben Elmalık köyünden kamyoncu Şerif'in oğluyum. Attığım imzanın, söylediğim sözün arkasında dururum. Ne söylediysem odur. Ben gitmeyeceğim. İsteyen gider, isteyen gitmez'' diye konuştu. İnce, gazetecilerin ''Yaptığınız açıklamadan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var mıydı'' sorusuna, ''Ben 8 yıldır milletvekiliyim, 8 gündür milletvekili değilim. Ne zaman nerede ne konuşacağımı bilirim'' yanıtını verdi. ''Partinizi zor durumda bıraktığınızı düşünüyor musunuz'' sorusu üzerine de İnce, ''Bu akşam İstanbul'a gideceğim. Genel Başkanımla birlikte yemek yiyeceğim. Olur mu öyle şey, hiç aklımın kenarından bile geçmiyor'' dedi. İnce, ''Ergenekon'' davası nedeniyle tutuklu bulunan Mehmet Haberal'ı ziyaret etmek istediğini, ancak açılış nedeniyle listeden adını sildirdiğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Bu ülkede aylardır, yıllardır tutuklu bulunan insanlar var. Bugün iki milletvekili arkadaşım, Sayın Mehmet Haberal'ı ziyarete gittiler. Ben de ziyaretine gidecektim. Biliyorsunuz AKP'nin son yaptığı değişiklikle milletvekillerinin bile ziyaret edebilmesi için izin almaları gerekiyor. Bu listede ben de vardım. Fakat bu açılış için listeden adımı çıkardım. Sizlerin aracılığıyla Yalova'dan Mehmet Haberal'a selam gönderiyorum. Aynı zamanda Deniz Feneri'ne de selam gönderiyorum.''