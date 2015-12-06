Muharrem İnce'den referandum tahmini

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, iktidar ve cumhurbaşkanının Rusya ile yaşanan uçak krizi üzerinden oy devrişmek istediğini öne sürerek, "Önümüzdeki süreçte başımıza gelecekleri söyleyeyim. Büyük ihtimal, Mayıs'ta Haziran'da referandum var" dedi.

Süheyla Gözdereliler'in DHA'da yer alan haberine göre, CHP Yalova Merkez İlçe Olağan Kongresi, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Merkez İlçe Başkanı Ertan Şener, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Yalova'da alınan sonuç ve çalışmalarından dolayı partililere teşekkür etti.



Kongrede konuşan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. İnce, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Dış politika Türkiye'de artık bir iç politika gibi yapılır hale geldi. Türkiye'de Putin üzerinden oy devşirmek isteyen iktidar ve cumhurbaşkanı var. Önümüzdeki süreçte başımıza gelecekleri söyleyeyim. Büyük ihtimal, Mayıs'ta- Haziran'da referandum var. Meydanlara çıkıp şunu söyleyecek; 'Ey benim aziz milletim. Bak bu Bahçeli, 20 senedir koltukta oturuyor, gitmiyor. Bak Kılıçdaroğlu kaç keredir yeniliyor gitmiyor. Bak Demirtaş milletvekillerini kaybetti koltuktan gitmiyor. Bu muhalefet partileri, bu parlamenter sistem çökmüştür. Bu genel başkanları kimse yerinden kıpırdatamaz. Bu çökmüş olan parlamenter sistemi gelin değiştirelim. Gel başkanlık sistemine geçelim.' Bence bunu geçirir böyle anlatırsa. Onun için uyarı görevimi yapıyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmaları örnek gösterip tarih ve coğrafya bilgisini eleştiren İnce, "Benim CHP'ye kızmamın nedeni bu zaten. 'Böyle bir insanı yenemediniz' diyorum 13 senedir. 'Ben yeneceğim' diye iddia bulunuyorum. Türkiye'nin 5 temel sorunu vardır. Türkiye'nin eğitimi, ekonomisi, hukuk düzeni, dış politikası ve toplumsal barışı sorunlu. Suriye konusu başlı başına bunları Yüce Divan'a götürecek güçtedir" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından kongreye tek liste ile katılan Ertan Şener, yeniden başkan seçildi.