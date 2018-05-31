Muharrem İnce'den Nasuhi Güngör'e: 'Bu adamın neyine inanacaksın'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Gülen - Erdoğan görüşmesi" iddiası ile ilgili kaleme aldığı satırları yalanlayan gazeteci Nasuhi Güngör'ü katıldığı bir canlı yayında eleştirdi.

İnce, Habertürk televizyonu canlı yayınında, "Nasuhi Güngör de kitabında Nisan'da görüştüler diyor, şimdi kıvırıyor. Bu adam TRT'nin ne hale düştüğünü, bu adamın neyine inanacaksın. Şimdi senin gibi bir adamı TRT'nin haber müdürü yapıyorlar." dedi.

İnce, Çarşamba günü düzenlediği Kırşehir mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen'in 2000 yılında görüştüklerini iddia edip bu iddiasını gazeteci Nasuhi Güngör'ün kitabına dayandırmıştı.

Yenilikçi Hareket isimli kitapta görüşme iddiasına ilişkin şu satırlar yer alıyordu:

"Erdoğan, 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide, uzun süredir orada yaşayan Fethullah Gülenle de bir araya geldi. Erdoğan-Gülen görüşmesi, muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi."

Bu satırların kamuoyuna yansıtılması sonrası Twitter hesabı üzerinden Güngör, "Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok." açıklama yaptı.

Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında Gülen'in iadesiyle ilgili bir soru üzerine de "'iadesi istenmedi' demedim. 'Usulüne uygun istenmedi' dedim." açıklamasını getirdi.

İnce CHP'nin AYM'ye yaptığı itirazın "sandık taşınmasına" olduğunu vurgulayarak, "İttifaka itirazımız. Seçim iptalini beklemiyorum" dedi.