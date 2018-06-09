Muharrem İnce'den Kadıköy'de gece mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cuma gecesi geç saatlerde İstanbul Kadıköy'de bir miting düzenledi.

İnce, kendisini Şaşkınbakkal'da bekleyen binlerce kişiyle birlikte Bağdat Caddesi üzerinden yürüyerek miting yeri olan Göztepe Park'ına ulaştı.

DHA mitinge onbinlerce insanın katıldığını belirtti.

İnce mitingde "Türkiye'nin büyük sorunlarını yorgun adamlar çözemez. Türkiye'ye taze kan lazım" diye konuştu.

Gece yarısı mitingi Twitter'da da Cuma gecesinin en çok paylaşım yapılan konusu oldu.

İnce mitingde yaptığı konuşmada, "16 yıl Türkiye'yi yönetiyor, ben diyorum ki bacası tüten fabrika, gençlere iş. Sanayinin dörtte biri atıl, gel bunu devreye sokalım. Tarıma dayalı sanayiyi kuralım. Üretim ekonomisini oluşturalım. Yatırımcıya güven verelim, merkez bankasını bağımsız kılalım. Eğitimi yeniden düzenleyip, çocuklara yabancı dil öğretelim. Onları dünya vatandaşı yapalım" dedi.

Kadıköy'de karne günü olması dolayısıyla eylem yapan öğrencilere polisin sert müdahalede bulunmasını da eleştiren İnce "Karne günü 17-18 yaşındaki çocukları dövdüler. Ben de Erdoğan'a karne veriyorum. Beni de mi döveceksiniz? Hadi gelin bakalım. O çocuklar CHP'li değildi." dedi.

İnce daha önceki mitinglerinde verdiği barış ve uzlaşı mesajını da yineledi.

Aday olduktan sonra CHP rozetini çıkardığını hatırlatan İnce "81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiç ayrım yapmadan. Erdoğan gibi değil. Erdoğan Alevileri, Kürtleri, sendikacıları, öğrencileri sevmiyor. Erdoğan kendine biat edenleri seviyor. Ben diyorum ki, bir büyük şemsiye altında buluşalım. Barışalım, uzlaşalım diyorum" diye konuştu.

İnce, cumhurbaşkanı seçildikten sonra uygulayacağı projelerden de bahsederek, "Benim 3 tane B harfim var. Sorunları 3B ile çözeceğiz. Birinci B'miz barışacağız. Kavga etmeyeceğiz. İkinci B'miz büyüyeceğiz. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Yatırımcı korkmayacak. Marka oluşturacağız. Tasarım yapıp, teknolojiye sahip olacağız. Üçüncü B'miz bölüşeceğiz, adil bölüşeceğiz" dedi.

İnce "Türkiye'de en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 9 kat fark var. Kadıköy'de de çok sayıda emekli var. Gelir dağılımı bu kadar adaletsiz olan bir ülkede barış, kardeşlik olmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda programa davet eden İnce, "Kazanamazsam siyaseti bırakırım. Ben senin gibi koltuk meraklısı değilim ki. Ben iddialı adamı severim. Sen de iddialısın. Türkiye'nin büyük sorunları var. Türkiye'nin büyük sorunlarını yorgun adamlar çözemez. Türkiye'ye taze kan lazım" dedi.