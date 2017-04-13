Muharrem İnce’den Erdoğan’a: Sen bırak tankı, bir beygirin üzerine çıkamadın

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesini anlatırken Hz. Muhammed'in düşmanlarından kaçarken Mekke'de Sevr mağarasına saklandığı anlarda yaşadıklarını örnek vermesine tepki gösterdi. İnce, "Peygamber mağaranın içindeydi, sen uçağın içinde değildin. Peygamberle senin aranda ne benzerlik kurmaya çalışıyorsun. Peygamberliğini mi ilan edeceksin yoksa. İnsan utanır kendisini peygamberle bir kıyaslamaya" dedi. İnce, Erdoğan'a "Sayın cumhurbaşkanı diyor ki 15 Temmuz gecesi neredeydin. O tankın üstüne niye çıkmadın diyor. Sen bırak tankı, sen bir beygirin üstüne çıkamadın" sözleriyle yüklendi.

Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında “Bizden önce meğerse Dalaman’a gelmişler, bizim uçağı incelemişler. Fakat çok ilginç şeyler oluyor ve uçağa girmişler, bakmışlar çıkmışlar. Bizim bunlardan haberimiz yok. Biz indik, hemen uçağa geçtik daha sonra öğreniyoruz. Ki bunların gelip gitmesi hani Nur Mağarası’ndaydı değil mi? Hani geliyorlar sevgili peygamberimiz Ebubekir Sıddık ile orada ama mağaranın kapısını örümcek örüyor ve gelip bakıyorlar ki örümcek ağ örmüş, ‘Burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmış değildir’ diyorlar ve kapıdan müşrikler dönüp gidiyor. Şimdi bunlar da gelip bakıyorlar filan kimseyi görmeyince uçağın içinde dönüp gidiyorlar” demişti.

"Sen bırak tankı, bir beygirin üzerine çıkamadın"

Muharrem İnce, İzmit Anıtpark Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. İnce meydanlarda anayasanın konuşulmadığını belirterek, "Bir tartışma var bugünlerde. Sayın cumhurbaşkanı diyor ki 15 Temmuz gecesi neredeydin. O tankın üstüne niye çıkmadın diyor. Sen bırak tankı, sen bir beygirin üstüne çıkamadın. Tankın üstüne niye sahip çıktın. Beygirin üzerine çıkamayan tankın üzerine niye çıkamadın diye soru soramaz. İlla böyle bir soru soracaksan Binali Yıldırım'a sor, 15 Temmuz gecesi hangi tünelde saklanmış. İş artık ayağa düştü. Meydanlara gelip anayasa konuşan yok. 1. madde 2. madde 3. madde şu diyen yok. Ben bu anayasa paketini 50-60 kere 100 kere okudum. Bunun içinde emekliye, öğrenciye, ev kadınına, ekonomi var mı, terörle mücadeleye bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Sana bana yok. Tek bir kişiye ayarlanmış. Bir kişiye hazırlanmış sistem bu. Terörle mücadele yok ama şehitler son bulacakmış. Bu 18 maddenin iki maddesi hemen yürürlüğe girecek. Diğer 16 maddeler 2019 da yürürlüğe girecek. Yani devletin bekası diyorlardı ya o Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil, demek ki Devlet Bahçeli'nin bekasıymış, onun koltuğuymuş demek ki" dedi.

Hayrettin Karaman'a çok sert tepki

Hayrettin Karaman'ın "Evet demek farzdır" açıklamasını eleştiren İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletin parası, devletin uçakları, devletin örtülü ödeneği, devletin TRT'si ile her tarafı süslemişler. TRT de hayır diyenler yok, hep evet diyenler var. Bugün fetvacı bulmuşlar fetvacı. Hayrettin Karaman şöyle bir şey demiş 'Evet demek farzdır' demiş. Bir de ilahiyat profesörü olacaksın. Farz Allah'ın emri, Allah'ın siyasetle ne işi olabilir. Biz anayasa siyaset konuşuyoruz. Sen ille fetva istiyorsan beleşten Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğine atandın, oradan yüklü miktarda cukka alıyorsun. O banka sisteminde faiz var faiz. Senin maaş haram ona göre, al sana fetva. İlla fetva istiyorsan al sana fetva. Ey Diyanet senin şu Recep Tayyip Erdoğan'a bir fetvan yok mu? Bu milletin vergileriyle propaganda yapamazsın, devletin uçağıyla gezip evet propagandası yapamazsın diyecek bir diyanet yok mu? Ey Diyanet İşleri Başkanlığı, ey Mehmet Görmez gör bunu. Korkuyor mu acaba Erdoğan'dan. Bir taraftan Allah korkusu, bir taraftan Tayyip Erdoğan korkusu seç bakalım Mehmet Görmez hangisinden fazla korkuyorsun."

"Peygamberlik mi ilan edeceksin?"

Yolda afişler gördüğünü söyleyen İnce, "Afişler de 'Ezan için evet' diyor. Utanmazlığı görüyor musun. Hayır çıkarsa ezanlar susacak mı? Utanmadan yazmışlar orada yolda 'Tek bayrak için evet'. Hayır çıkarsa çift bayrak mı olacak. Siz bizi kendinizle mi karıştırdınız. Ankara göbeğine astığınız Barzani bayrağını unuttunuz mu. Dün artık tavan yaptı. Peygamber efendimizi diyor, hani mağarada örümcek ağ örmüştü bulamadılar diyor. Bir Hazreti Peygamber mağarada, sen 185 milyon dolarlık uçaktasın arada bayağı fark var. Peygamber mağaranın içindeydi, sen uçağın içinde değildin. Peygamberle senin aranda ne benzerlik kurmaya çalışıyorsun. Peygamberliğini mi ilan edeceksin yoksa. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Gerçekten şaşkınım. Türkiye'de bu kadar siyaset meydanında dini duygularının, kutsal kitabın, Allah'ın, ezanın siyaset meydanında olmamalı. Şaşırdılar artık, ne yapacağını şaşırdılar. İnsan utanır kendisini peygamberle bir kıyaslamaya" diye konuştu.