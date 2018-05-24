MUHARREM İNCE'DEN CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ'NE ZİYARET 



Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA- Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL DHA

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'ni ziyaret etti. Muharrem İnce, \"24 Haziran\'da Allahın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumuzda, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne gelecek olan ilk kanun teklifi Cerrahpaşa\'nın birleştirilmesidir. Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanlığında rektör atamaları, cumhurbaşkanı tarafından yapılmayacaktır\" dedi. Öğrenciler, akademisyenler ve sağlık çalışanları Muharrem İnce\'yi dekanlık önünde karşıladı. Bu sırada \'Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak\', \'Cerrahpaşa evimiz, hiçbir yere gitmeyiz\' şeklinde sloganlar atıldı. Öğrencilerin steteskop hediye ettiğı Muharrem İnce, burada üniversitelerin bölünmesine ilişkin konuştu.

\"CERRAHPAŞA ŞİFADIR, CERRAHPAŞA TARİHTİR\"

Dekanlık önünde konuşan Muharrem İnce, şunları söyledi.

\"Cerrahpaşa şifadır, Cerrahpaşa tarihtir. Milleti böldüler, gönülleri böldüler, şimdi üniversiteleri bölüyorlar. Biz, milleti de birleştireceğiz. Gönülleri de birleştireceğiz. Üniversiteleri de birleştireceğiz. New York Üniversitesi\'nde 300 bin öğrenci var, İstanbul Üniversitesi\'nde 110 bin öğrenci var. 300 bin öğrencili New York Üniversitesi bölünmüyor, 110 bin öğrencili İstanbul Üniversitesi bölünüyor. Hem Cerrahpaşa kaybediyor hem İstanbul Üniversitesi kaybediyor hem Türkiye kaybediyor. Hayatında bir gün dahi kampüste, üniversitede okumuş, üniversite arkadaşları olan birisi, kampüste kantinde oturmuş, kantinde ders çalışmış, üniversite arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş birisi üniversiteleri bölmez\" dedi.

\"REKTÖR ATAMALARI CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN YAPILMAYACAK\"

\"Haziran\'da Allahın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumuzda, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne gelecek olan ilk kanun teklifi Cerrahpaşa\'nın birleştirilmesidir. Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanlığında rektör atamaları, cumhurbaşkanı tarafından yapılmayacaktır\" diyen İnce şöyle konuştu:

\"Siyasi partilerin genel başkanları nasıl milletvekillerini seçiyorsa, üniversitedeki hocalarımıza bu hakkı geri vereceğiz. Rektörlerin seçiminde hocalar oy kullanacak, öğrenci temsilcileri de oy kullanacak. Demokratik üniversite, özgür üniversite, konuşan üniversiteyi yeniden kuracağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün şu balkona çıkıp, söylediği bir söz var. \'Cerrahpaşa, at nalı biçiminde denize kadar ilerlemelidir\' diye. Atatürk\'ün bu sözünü emir kabul ediyorum ve bunu yapacağız\" şeklinde konuştu.

GENÇLERE, SANATÇILARA VE BİLİM İNSANLARINA SESLENDİ

Muharrem İnce sözlerine şu şekilde devam etti:

\"Hayallerimden birisi, bir üniversiteye cumhurbaşkanı olarak gittiğimde ola ki yanlış bir şey yaptık gençlerin beni protesto edebilmesi lazım. Uygar ölçüler içerisinde bana karşı çıkabilmeleri lazım ve bunu istiyorum. 3 kesimden bunu istiyorum; Bir; gençler. Herkesten önce fark etmelisiniz tehlikeyi ve yeniliği. Ve ses çıkarmalısınız. İki; bilim insanları, siz susmamalısınız. Herkes sustu Türkiye\'de. Yüksek lise gibi oldu üniversiteler. Üç; sanatçılar. Gençler, bilim insanları ve sanatçılar siz susarsanız, Türkiye susar.16 yıl bu ülkenin gençlerine fizik anlatmış, atom fiziği anlatmış, nükleer fizik anlatmış ve Cerrahpaşa\'dan da onlarca öğrencim doktor oldu. Size fizik anlatmayacağım ama cumhurbaşkanı olarak meydanlarda gelecek anlatacağım\"

Görüntü Dökümü:

-İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi bahçesinden görüntü

-Muharrem İnce\'nin dekanlık önüne gelmesi

-İnce\'ye hediye takdim edilmesi

-İnce\'nin konuşması

-Genel ve detaylar

24.05.2018 - 13.18 Haber Kodu : 180524080

