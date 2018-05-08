T24 LogoT24 Logo
Politika

Muharrem İnce'den, Akşener'e ziyaret

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti

08 Mayıs 2018 18:18

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'i ziyaret etti.
24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, cumhurbaşkanları adaylarını ziyareti kapsamında ikinci durağı İYİ Parti oldu. Dün, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu\'nu ziyaret eden Muharrem İnce, bugün ise Meral Akşener\'i ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte İYİ Parti\'ye gelen İnce\'yi parti yetkilileri karşıladı. İnce daha sonra Akşener\'in makam odasına geçti. İki aday, burada tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Görüşme daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.
İnce ile Akşener\'in, görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa TURAPOĞLU Gizem KARADAĞANKARA DHA CHPMuharremParti Genel BaşkanıMeral AkşenerHaziranCHPPartiDün Saadet Partisi SP Genel BaşkanıTemel KaramollaoğluCHP Grup Başkanvekili Engin AltayAkşenerGörüşmeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24