Muharrem İnce'den adaylık açıklaması: Gurur duyarım

3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için kulislerde adı ön plana çıkan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ilişkin olarak açıklamada bulundu. İnce, "Gurur duyarım, son karar Genel Başkanım ve milletvekili arkadaşlarımın" dedi.

CHP’nin yarın yapacağı kitlesel bir basın toplantısıyla ismini açıklayacağı genel başkan adayının kim olduğuna ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" sözlerinin ardından gözler İnce'ye çevrildi.

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İnce, cumhuriyet.com.tr’de Bülent Mumay’a şu açıklamada bulundu:

“Atatürk’ün partisinin üyesi olarak Atatürk’ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim.”

İnce'nin adı CHP anketlerinde de öne çıkıyor

Kılıçdaroğlu’na giden anketlerde İnce’nin adının ilk sırada yer alması üzerine gözler yarın Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak törene çevrildi. Törenin yapıldığı gün doğum günü olan Muharrem İnce’nin adının açıklanması bekleniyor.