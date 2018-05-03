CHP'li İlhan Kesici: Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi, arayıp tebrik ettim o da kabul etti

3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olacağı iddia edilen İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" dedi. Kesici, İnce'yi arayıp tebrik ettiğini söylerken Yalova milletvekilinin de bu tebriği kabul ettiğini belirtti.

TIKLAYIN - Muharrem İnce kimdir?

İkisinin de ismi geçiyordu

Kulislerde adaylık için Kesici, İnce, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in ismi konuşuluyordu.

"Tahmin ediyorum yetkili arkadaşlarla konuşmuşlar"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yapılmayan grup toplantıları, bugün (3 Mayıs 2018) gerçekleştirildi.

NTV'de yer alan habere göre, grup toplantısı için Meclis'e gelen Kesici, CHP'nin adayı için konuşulan bir diğer isim Yalova Milletvekili Muharrem İnce hakkında şunları söyledi:

"Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Tahmin ediyorum yetkili arkadaşlarla konuşmuşlar. Ben de bu münasebetle sabahleyin Muharrem İnce’yi telefonla tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin."

Ayrıca İnce, grup toplantısına girerken alkışlandı.