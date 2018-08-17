Muharrem İnce'den 17 Ağustos mesajı: Unutmadık, unutmayacağız...

Muharrem İnce, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde sosyal medya adresi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenleri andı. İnce, "Unutmadık, unutmayacağız..." dedi.

Bundan 19 yıl önce 17 Ağustos 1999’da merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan büyük bir deprem meydana geldi. Sabah 03.02’de başlayan 7.4 büyüklüğündeki deprem 45 saniye sürdü. Bilançosu çok ağır oldu. Resmi verilere göre 17 bin 840 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. 285 bin konut ve 40 binden fazla işyeri hasara uğradı.

İnce'nin Marmara Depremi'nin 19. yıl dönümünde yaptığı paylaşım şöyle:

"#17Ağustos1999 depreminde yaşamını yitiren insanlarımızı rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutmayacağız..."