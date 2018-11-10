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Politika

Muharrem İnce'den 10 Kasım mesajı

"And olsun şart olsun ki ülkünü memleketin dört bir yanına taşıyacak, ideallerine kavuşacağız..."

10 Kasım 2018 03:35

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığına talip olduğunu açıklayan Muharrem İnce, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. 

Atatürk'ün cenaze görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşan İnce, paylaşımına "And olsun şart olsun ki ülkünü memleketin dört bir yanına taşıyacak, ideallerine kavuşacağız... Saygı, rahmet ve özlemle..." notunu düştü.

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