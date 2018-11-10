Muharrem İnce'den 10 Kasım mesajı

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığına talip olduğunu açıklayan Muharrem İnce, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Atatürk'ün cenaze görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşan İnce, paylaşımına "And olsun şart olsun ki ülkünü memleketin dört bir yanına taşıyacak, ideallerine kavuşacağız... Saygı, rahmet ve özlemle..." notunu düştü.