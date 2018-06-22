Muharrem İnce zirvede; işte cumhurbaşkanı adaylarının Google performansları

T24

Google arama hacimlerinin trendlerini gösteren Google Trends yazılımında, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Muharrem İnce aramaları zirveye çıktı ve son bir içindeki en yüksek aranma rakamına ulaştı. Son 30 gün içinde istikrarlı bir biçimde yükselse de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki aramalar İnce’nin oldukça gerisinde kaldı.

Muharrem İnce için yapılan arama sonuçlarında, üç ani artış yaşanan tarih dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi Muharrem İnce, CNN Türk programına katıldığı ve Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Hande Fırat, Hakan Çelik ve Murat Çelik katıldığı Seçime Doğru Özel programında, gazetecilerin sorularını yanıtladığı tarihi olan 24 Mayıs gecesine işaret ediyor. Muharrem İnce’nin programda gösterdiği performans ertesi gün çok konuşulmuş ve gazetecilerle İnce arasındaki geçen birçok diyalog gündeme oturmuştu, bu gündem Google Trends’in 25 Mayıs sonuçlarına da yansıdı.

Diğer kritik zirve yapan konulardan biri de Muharrem İnce’nin Habertürk TV’de Didem Yılmaz’ın moderatörlüğünde gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir’in sorularını yanıtladığı 30 Mayıs akşamında gerçekleşen program oldu. Yine İnce’nin yanıtlarının gündem yarattığı programın ertesi günü olan 31 Mayıs 2018 tarihi Google Trends arama rakamlarında zirve yapan bir diğer tarih oldu. İnce, ilk 100 günde yapacaklarını açıkladığı 19 Nisan tarihinde ise son 30 günün zirvesine çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki aramalar, istikrarlı bir biçimde yükselmesine rağmen, bedelli askerliğin gündeme alınacağını açıkladığı 15 Haziran ve Yenikapı Mitingi’nin gerçekleştiği 17 Haziran tarihleri dışında keskin bir yükseliş kaydetmedi.

1,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkındaki aramalar ise TRT’nin seçim çalışmaları kapsamında izin verilen 10 dakikalık zorunlu yayınına katıldığı 17 Haziran tarihi dışında keskin bir yükseliş göstermedi.

İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun en yüksek arama sayısına ulaştığı günler ise Fatih Portakal’ın sunduğu Liderler FOX’ta programına konuk oldukları günler oldu.

5 adayın arama hacimleri dikkate alındığında son 30 gün içerisinde gerçekleşen arama trendi aşağıda gibi oluştu. (Google Trends en fazla 5 isimi karşılaştırmaya izin veriyor)