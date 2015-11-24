Muharrem İnce yeterli imzayı bulamadı, CHP Ocak’ta olağan kongresini yapacak

CHP’de genel başkanlığa aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, olağanüstü kongrenin toplanması için ulaşılan imza sayısının 500 civarında kaldığını söyleyerek, “Noterden gelen 500 imzayı yeterli görülmüyorsa ortada ciddi bir sorun var” dedi.

CHP’de muhaliflerin olağanüstü kurultayı toplama girişimi başka bahara kaldı. Genel Başkanlığa aday olan Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında imzaların 500 civarında kaldığını söyledi. CHP geleneklerinde imza toplanarak olağanüstü kurultaya gidilmediğini söyleyen İnce, “500 kişi imza toplamışsa ciddi bir problem var demektir. Bundan önceki olağanüstü benim sözümle toplanmıştı. O gün bir sözü kurultay için yeterli görenler, bugün noterden gelen 500 imzayı yeterli görmüyorsa ortada ciddi bir sorun var demektir” dedi. 1200 delegesi olan CHP’de olağanüstü kurultay için yarıdan bir fazla 601 imza gerekiyor.

Kurultay tarihini ilan etmek PM’yi saf dışı bırakmaktır

İmzalar toplanırken Genel Merkezin kurultay tarihini açıklamasına tepki gösteren İnce’nin açıklamaları şöyle:

“16-17 Ocak’ta kurultay yapacağını duyurmak, PM’yi saf dışı etmektir. Önünü kesmektir. Yarın yapılacak olan PM’nin kararı belli olmadan herhalde o PM üyeleri kendilerini konu mankeni yerine konulmasına tepki göstereceklerdir. Olağanüstü kurultay kararını Sayın Genel Başkan verebilir. Olağan kurultay tarihini veremez. Bu yetki PM’ye aittir.

"Başkanlık sistemine mi geçtik?"

Az önce Rus uçağıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığından yapılıyor. Doğru mu bu? Başkanlık sistemine geçtik mi? Açıklama başbakanlıktan yapılmalıdır. CHP’de AKP’ye benziyor. CHP’nin bundan farkı ne. PM karar almamış, kongreler bitmemiş, kurultay tarihi açıklıyorsunuz. Kendinizi PM yerine koyamazsınız”.