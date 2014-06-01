Muharrem İnce: Yalova'da 200 oyla seçimi aldık

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, kendisine ait irtibat bürosunun önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin sonuçlandığını ifade etti. Seçimi, adayları Vefa Salman'ın kazandığını dile getiren İnce, "İnsanlık onuru parayı yendi, 200 civarı oyla seçimi aldık dedi. İnce daha sonra da "İşlem bitmiştir. Seçimi aldık. Zaten biz 30 Mart'ta seçimi almıştık. Bir hakkın, bir mağduriyetin giderilmesi oldu bu. Bir sıkıntı çıkmayacak ama şimdi adliyeyi yeniden basıp eski filmi yeniden oynatmaya çalışacaklar. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

'200 oyla seçimi aldık'

Muharrem İnce CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "İnsanlık onuru parayı yendi. Başbakanlık geldi, güç para hiçbir şey sökmedi. 81 ilden insan var burada. 200 civarında oyla seçimi aldık. Aynı numarayı yapacaklar, okullarda kavga çıkarıp iptal oyları yeniden saydıracaklar. Okullardan sandıklardan ayrılmayın, sandıklarla birlikte il seçim bürolarına gidin" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart'ta, il merkezinde oyların sayımından sonra AKP adayı Yakup Koçal'ın bir oy farkla seçimi kazandığı açıklanmıştı. CHP 'nin Merkez İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz nedeniyle oylar yeniden sayılmış ve bu kez CHP adayı Vefa Salman'ın 6 oy farkla önde olduğu duyurulmuştu. AKP'nin, oy verme ehliyeti bulunmayan bazı kişilerin de oy kullandığı yönündeki itirazı üzerine YSK, belediye başkanlığı seçimini iptal etmişti. Belediye Meclisi üyelikleriyle ilgili seçim sonuçları ise onaylanmıştı.

Vefa Salman'ın öz geçmişi

Vefa Salman, 1965 yılında Yalova'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1987'de mezun olan Salman daha sonra bir süre ticaretle uğraştı. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yalova Temsilciliği ile Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Salman, iki dönem CHP İl Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüttü. Salman, bazı derneklerde de yöneticilik yaptı.