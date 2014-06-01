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Yalova'da AKP'liler ve CHP'liler arasında seçim kavgası; 3 gözaltı

Yerel seçimlerin tekrarlandığı Yalova’da merkez Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir okul önünde AKP’li ve CHP'liler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü

01 Haziran 2014 18:00

Yerel seçimlerin tekrarlandığı Yalova’da oy verme işleminin devam ettiği merkez Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki Yalova Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nde okul bahçesinin dışında AKP’li ve CHP’liler arasında kavga çıktı. 15-20 kişinin karıştığı kavgaya okulda görevli polisler müdahale etti. Bir kişiyi yere yatırarak kelepçeleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. 

DHA’da yer alan habere göre, olayın hemen ardından okula gelen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, partililerle görüşüp bilgi aldıktan sonra, "Bu mahalledeki herkes kardeş. AKP’liler de bizim kardeşimizdir. Dışarıdan gelenler burayı karıştırmasın" diye konuştu. Daha sonra olay yerine gelen AKP İstanbul Milletvekili Gülay Dalyan ise Muharrem İnce’nin şov yapmakla suçladı. AKP Yalova Milletvekili Temel Coşkun ile AKP'nin başkan adayı Yakup Koçal da okula geldi ve CHP’li İnce ile kısa süreli durum değerlendirmesi yaptı. Polis, okul çevresinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Yalova'ya çevre illerden de polis desteği geldi.

 

'Evet' mührü çalındı 

 

Yalova Zübeyde Hanım İlkokulu'ndaki 1104 numaralı sandıkta da 'Evet' mührünün çalındığı belirtildi. Sandık görevlilerinin bildirmesi üzerine sevk edilen polisler olayla ilgili soruşturma başlatırken, oy verme işlemlerine yedek mühürle devam edildi. 

 

Kalp krizi geçiren sandık görevlisi Bursa'ya getirildi 

 

Yalova'da Öğretmen Yusuf Ziya İlköğretim Okulu'nda 1221 numaralı sandıkta seçim başlamadan önce kalp krizi geçiren görevli 50 yaşındaki Ahmet Üstün, Yalova'daki özel bir hastanede yapılan müdahalenin ardından Bursa'daki Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Ambulansla Bursa'ya getirilen Üstün'ün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

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