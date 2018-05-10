Muharrem İnce: Türkiye'nin dört bir yanını kucaklamak istiyoruz (2)

MUHARREM İNCE, HAKKARİ\'DE HALKA SESLENDİ

Muharrem İnce, Yüksekova ilçesinden karayoluyla Hakkari\'ye geçti. İnce, Hakkari\'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin Polis Kontrol Noktası\'nda aracından inerek, görevli polislerle selamlaştı. CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, daha sonra Hakkari kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı\'nda halka hitap etti. İnce, zaman zaman yağmurun etkili olduğu Hakkari\'de, konuşmasına başlamadan önce başındaki kasketi kendisini dinleyen kalabalığa doğru atarken, bazı kişilere de yağmurluk dağıtıldı.

\'PROJEMİZ HAFRİYAT DEĞİL, HUZUR PROJESİ\'

Muharrem İnce, \"Bizim, benim projemiz hafriyat değil huzur, huzur projesi. Birlikte yaşama, kardeşlik projesi. Köprü, yol, bunlar en kolay iş. Birinci köprüyü Demirel, ikinci köprüyü Özal, 3\'üncü köprüyü Erdoğan, 4\'üncü köprüyü de Muharrem İnce yapar. Köprü yapmak kolay iş, huzuru bulmak zor iş. Türkiye\'nin normalleşmeye, barışa, kardeşliğe, demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacı var bunu gerçekleştireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden herkesi severek\" diye konuştu.

Dün Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlatan İnce, \"Akşam 21\'de sayın Erdoğan\'a gittim. Emeklilik günleri gelmiş birisini yuhalamayın. Güzel gönderelim. Yuh yapmayın. Sayın Erdoğan\'a da başarılar diledim. Kimseyi dışlamak istemiyorum 81 milyon ile barışmak istiyorum. Bütün rakiplerim \'Hakkari\'ye bizden de selam ilet\' dediler onların selamını iletiyorum\" dedi.

ERDOĞAN \'HAKKARİ\'YE GİTTİĞİNDE TÜRK BAYRAĞI OLACAK MI?\' DEDİ

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesindeki konuşmalara ilişkin kendisinin de Erdoğan\'ın da açıklama yapmadığını belirtip, \"Memleket sorunlarını konuştuk tabi ben de o da basına yansıtmadı. Ancak bana sorduğu bir soruyu açıklamam lazım. Bana kinayeli bir şekilde dedi ki; \'Yarın Hakkari\'ye gittiğinde orada Türk bayrağı olacak mı?\' dedi. Ben de \'Tabi olacak\' dedim. Kameralar gösterin sayın Erdoğan da görsün bayrakları. Tek olan şey bir grubun olamaz, 81 milyonun olur hepimizin olur. 81 milyonun cumhurbaşkanı olur. Aday olunca CHP rozetini çıkardım\" diye konuştu.

\'KÜRT SORUNU AÇIK YÜREKLİLİKLE SÖYLEYECEĞİZ\'

Muharrem İnce, \"Bir sorunumuz var; Kürt sorunu. Açık yüreklilikle söyleyeceğiz. Kürt sorunu nedir? Bir siyasal, kültürel, eksik demokrasi sorunudur. Say da say. Asıl Kürt sorunu bir ahlak sorunudur. Neden? Politikacı Diyarbakır\'a Hakkâri\'ye gelir güzel laflar eder, Kürtlerin hoşuna giden laflar. Sonra başka bir yere gider bambaşka adam olmuş. Ben size söz veriyorum; Burada yapacağım konuşmayı Rize\'de yapamazsam bu siyaseti yapmam ben. Ne ben sizi kandıracağım ne de FETÖ beni kandıracak. Yapamayacağımızı söylemeyeceğiz. Bazen siz bazen Yalovalılar, Diyarbakırlılar kızacak. Biz doğruyu bulacağız. 81 milyon kendisine şu soruyu soracak; \'biz beraber mi ayrı mı yaşayacağız?\' Bu soruyu sorduktan sonra gerisi gelecek zaten\" açıklamasında bulundu.

\'SORUNLARI 3B İLE ÇÖZECEĞİZ\'

Sorunları kendilerinin çözeceklerini söyleyen Muharrem İnce, şöyle devam etti:

\"Bu sorunları nasıl çözeceğiz? 3B ile çözeceğiz. Bir barışacağız, iki büyüyeceğiz üç bölüşeceğiz. Yani adil paylaşacağız. Mahkemelerimiz bağımsız oldukça, yargımıza insanlar saygı duydukça yabancı sermaye de gelecek. \'Türkiye demokratik, uygar bir ülke Türkiye\'nin mahkemelerine saygı duyulur hukukun üstünlüğü var\' denilecek güven duyulacak yatırım gelecek, gelir artacak. Geliri adil paylaştıracağız. Türkiye\'yi büyütürken, adil paylaşırken önümüze zorluklar çıkacak emperyalist güçler, yabancılar, iç düşmanlar çıkacak ölümü göze almak gerekecek.\"

\'MANİFESTOYU BEN AÇIKLARIM. O İFLAS BELGESİ AÇIKLAYABİLİR\'

Muharrem İnce, Erdoğan\'ın açıkladığı manifestoyu da eleştirerek, \"Geçtiğimiz günlerde Erdoğan manifesto açıkladı. Yani gelecek bildirisi. 16 yıldır iktidardasın ben gelecekte şunu yapabilirim diyebilir mi? Manifestoyu ben açıklarım. O iflas belgesi açıklayabilir\" dedi. İnce şunları söyledi:

\"Bunlar yine insanları korkutuyorlar. Muhafazakar insanlara diyorlar ki; \'CHP gelirse, Muharrem İnce seçilirse başörtünüzü çıkarır\' diyorlar. Bu yalan. Söz veriyorum, evinde, sokakta, devlette nerede istersen tak. Bu konu kapanmıştır. Bunu yeniden tartışmanın anlamı yok. Niye böyle söylüyorlar; ince hastalık korkusu sardı. buradan çıkış yok. O kadar eminler ki. \'Çıraklık, ustalık, kalfalık dönemim\' dedi. Şimdi hep birlikte onun emeklilik dönemini hazırlayacağız. Merak etmesin, evrensel kuralların işlediği Türkiye\'de, o da rahat, özgür yaşayacak.\"

MAL BEYANINI BASINA DAĞITTI

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendisine yönelik sözlerini anımsatarak, \"Geçen gün bana \'Gariban cumhurbaşkanı adayı\' dedi. 5 ay ondan kıdemliyim. Mal beyanını YSK\'ya verdik. Ama gizli verdik. Olmaz öyle gizli. YSK\'daki hakim bilecek de Hakkarili esnaf niye bilmesin? Mal beyanımı basın mensuplarına dağıtıyorum. 5 yılda neyim artmış neyim azalmış görülsün. Sözüm söz siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Sorunları çözüp 5 yıl sonra emekli bir cumhurbaşkanı olarak torunlarımla birlikte Sümbül Dağı\'na bakarak sabah demli bir çay içmek istiyorum\" diye konuştu.

İnce, \"Sizden tek şey istiyorum; bana bir avuç pirinç verin size bir kazan pilav yapayım ondan. Kuşkunuz olmasın. Kötü yönetildiği için, soyulduğu için ne yazık ki insanlarımız fakir. Hepimiz otobüsün içindeyiz şoför Erdoğan. O kendi istediğini yapıyor yolcuların istediğini yapmıyor. Yapmamız gereken şoförü değiştirmek\" dedi.

\'CUMHURBAŞKANI ADAYI TUTUKLU OLMAZ. GELSİN YARIŞSIN\'

HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile de dün Edirne\'de cezaevinde görüştüğünü hatırlatan İnce, \"Ortada bir yarış var. Birinin elini bağlayarak güreş olur mu? Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz. Gelsin yarışsın. Öyle adaletsizlik istemem. 2002\'de Tayyip Erdoğan, milletvekili olamadı. Anayasayı değiştirdik milletvekili olsun diye. 8 kez oy kullandık. Anayasa değişikliği olduğu için 4 madde 8 kez. Milletvekili olsun diye oy veren insanlardan biriyim. Olmaz öyle. Yarın Erdoğan tutuklu olursa onun da yarışa adil eşit girmesini isterim. Bu taraf tutmak değil insanlık, vicdan, adalettir\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'Yİ YİNE SOL TARAF KURTARACAK\'

İnce, kendisini dinleyenlere seslenerek, \"Hukuk yoksa hiçbir şey yoktur. Bunu gerçekleştirmeye hazır mısınız? Sağ taraf, sol taraf hazır mı?\" diye sorduktan sonra, \"Bu sağ tarafta hiç ses yok. Bu sağcılar hep böyle zaten. Türkiye\'yi yine sol taraf kurtaracak. Ne varsa yine orada var\" dedi. Konuşmasının sonunda İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte kalabalığa doğru barış güvercinleri uçurdu.



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