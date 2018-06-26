Muharrem İnce: Teşekkür etmek için 81 vilayete gideceğim

24 Haziran'da gerçekelştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre yüzde 30,6 oy alan CHP'nin adayı Muharrem İnce, teşekkür etmek için seçim döneminde gidemediği illerden başlayarak 81 vilayeti ziyaret edeceğini söyledi.

İnce, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:

“Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim."