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Muharrem İnce, Sivas'ta 'Memleket Hareketi'ni başlattı: Muhalefet hareketi değiliz, iktidar diye haykıranlarız biz

04 Eylül 2020 12:22

Muharrem İnce, yeni parti kuracağı iddialarının ardından duyurduğu 'Memleket Hareketi'ni Sivas Kongresi'nin 101'inci yılında Sivas'ta başlattı. İnce buradaki konuşmasında, "Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. İktidar iktidar diye haykıranlarız biz" açıklamasını yaptı.

Bugün Sivas'ta ‘Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce, kendisini karşılayan kalabalığa şunları söyledi:

"Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Böyle bir ortamda Sivas’tan yola çıkıyoruz. Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir.

"Bizim derdimiz gençlerin beyin göçünü engellemektir. Bir her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Türkiye’yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Gelin bir olalım diri olalım.

"92 parti var kimse finansörlerini sormuyor ama bize soruyorlar. Bir tane kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. Sadece otobüs kiraladık, finansörümüz yok. Bize milyon dolarlar lazım değil, bize yürek lazım, cesaret lazım.

"Türkiye’nin yeni bir tek adam partisine, tek adam hareketine ihtiyacı yoktur. Ortak akılla, ortak iyiyi bulacak bir oluşuma. İktidar iktidar diye haykıranlarız biz.

"Türkiye’de iktidarı Joe Biden’ın değil Türk milletinin değiştireceğine inanan mandaya karşı çıkan Tıbbiyeli Hikmet’in torunlarıyız biz"

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